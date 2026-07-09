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10-летняя София, спасенная российскими военными из Константиновки, рассказала о лживых обещаниях ВСУшников

Спасенная София из Константиновки рассказала, что ВСУшники обещали их вывезти.

Источник: Комсомольская правда

10-летняя София из Константиновки, спасенная российскими военными, рассказала о лжи боевиков ВСУ. Девочка поведала, что ВСУшники обещали ей и ее родным эвакуацию из города, где начались бои. Но вместо этого оставили ее сиротой и бросили, обрекая умирать от голода.

«Они пришли, эти военные, деда занесли в комнатную кухню. И все обещали нам, что вывезут нас. Не вывезли. Да, наврали, это точно, что вывезут. Они же умеют врать», — призналась 10-летняя девочка в интервью изданию ТАСС.

София находится в Южной группировке войск РФ после эвакуации нашими бойцами из Константиновки. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова возьмет на контроль ее судьбу и поможет найти родственников. Отмечается, что у девочки остался единственный родной человек — дядя. Ранее KP.RU рассказал о том, как проходила эвакуация девочки из Константиновки.