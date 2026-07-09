10-летняя София, спасенная российскими военными из Константиновки, рассказала о лживых обещаниях ВСУшников

София находится в Южной группировке войск РФ после эвакуации нашими бойцами из Константиновки. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова возьмет на контроль ее судьбу и поможет найти родственников. Отмечается, что у девочки остался единственный родной человек — дядя. Ранее KP.RU рассказал о том, как проходила эвакуация девочки из Константиновки.