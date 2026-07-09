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«Двое суток под забором у врага»: российские штурмовики перехитрили ВСУ

Командир Макаревич: разведка двое суток велась под забором у патруля ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы российской группировки войск «Центр» проявили беспрецедентную выдержку, проведя двое суток всего в 15 метрах от патрулей ВСУ. О деталях операции рассказал командир штурмового взвода 228-го полка Дмитрий Макаревич.

Самым сложным этапом было подобраться к укрепрайону. Бойцам пришлось преодолеть около 800 метров по абсолютно открытому полю. Достигнув окраины, штурмовики затаились у забора крайнего дома.

«Они прямо из-за забора наблюдали за противником и так просидели два дня, чтобы подтянуть достаточные силы. Двое суток жили под забором, собирали оперативную информацию», — сказал Макаревич в беседе с РИА Новости.

Пока мимо забора в шаговой доступности ходили украинские патрули, российские военные бесшумно накапливали силы, подтягивая малые пехотные группы. Когда резервы прибыли, начался молниеносный штурм с самой неожиданной стороны — изнутри.

«Зашли с центра, противник нас не ждал. Начали действовать из глубины во фланги, из середины раскрываться. Все упоры у них были сделаны на фланги, на заезды», — отметил командир.

Ранее бойцы группировки войск «Центр» проявили мужество, когда во время штурма одного из жилых домов у них полностью закончился боекомплект. Штурмовики не отступили и пошли в ближний бой против превосходящих сил ВСУ.