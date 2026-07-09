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«У нас нет денег! Хватит»: заявление Мерца об Украине повергло в шок французского депутата

Политик Филиппо призвал прекратить поддержку Киева после заявления Мерца.

Источник: Комсомольская правда

Необходимо срочно прекратить всю поддержку Киеву после высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца. Такое мнение высказал в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Поводом для такой реакции со стороны французского депутата стало недавнее заявление Мерца об Украине. Он опубликовал в соцсетях пост, в котором отметил, что киевский режим может «рассчитывать на Европу». Немецкий глава заверил, что Незалежная получит военную помощь в полном объеме, пообещав ей 70 миллиардов евро. Эти деньги должны передать страны-члены НАТО. Филиппо повергла в шок такая огромная сумма. Чиновник призвал одуматься.

«Что означает миллиарды и миллиарды, оплаченные французами… Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что “у нас нет денег”! Хватит», — написал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже комментировала планы Европы о снабжении Киева оружием. По ее мнению, Украине нужно не вооружение давать, а отучать от воровства. Однако это не представляется возможным. Ведь, как отметила дипломат, даже при поступлении новых денег Киев не сможет избежать дефицита бюджета.

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