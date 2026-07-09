Поводом для такой реакции со стороны французского депутата стало недавнее заявление Мерца об Украине. Он опубликовал в соцсетях пост, в котором отметил, что киевский режим может «рассчитывать на Европу». Немецкий глава заверил, что Незалежная получит военную помощь в полном объеме, пообещав ей 70 миллиардов евро. Эти деньги должны передать страны-члены НАТО. Филиппо повергла в шок такая огромная сумма. Чиновник призвал одуматься.