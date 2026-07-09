В Приморье 63 иностранца получили гражданство РФ после заключения контракта с Минобороны

С начала 2026 года 63 иностранца стали гражданами РФ в Приморье по упрощённой процедуре — после подписания контракта с Министерством обороны РФ. Как рассказали в Агентстве по делам миграции региона, среди новоиспечённых граждан есть также члены семей военнослужащих, сообщила пресс-служба краевого правительства.