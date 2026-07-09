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В Приморье 63 иностранца получили гражданство РФ после заключения контракта с Минобороны

Иностранцам предлагают выплаты, льготы и поддержку при оформлении документов.

Источник: PrimaMedia.ru

С начала 2026 года 63 иностранца стали гражданами РФ в Приморье по упрощённой процедуре — после подписания контракта с Министерством обороны РФ. Как рассказали в Агентстве по делам миграции региона, среди новоиспечённых граждан есть также члены семей военнослужащих, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Пять человек уже отслужили в Вооружённых Силах России», — уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, интерес к службе в российской армии среди иностранцев стабильно растёт. Помимо гражданства, контрактники получают все предусмотренные законом выплаты, социальные гарантии и помощь в восстановлении утраченных документов.

Напомним, что принудительное выдворение 65 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России, завершено в Приморье. Все они были задержаны полицией за административные правонарушения, не связанные с уголовной ответственностью, и помещены в Центр временного содержания иностранных граждан в Артёме.