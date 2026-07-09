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ВС РФ поразили локомотивы ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях

ВС России ударили по локомотивам, которые использовались для перевозки вооружения ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные нанесли удар беспилотниками «Герань» по железнодорожным локомотивам, использовавшимся для перевозки вооружений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в Минобороны РФ, цели поражены в Днепропетровской и Харьковской областях.

В ведомстве отметили, что все цели были успешно поражены. Накануне также Минобороны России сообщило об успешном ударе по железнодорожной инфраструктуре противника в районе населенного пункта Казаковское в Запорожской области.

Ранее стало известно о масштабных ударах по логистическим центрам, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре, задействованным украинскими формированиями. По данным оборонного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным объектам и объектам критической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении ВСУ.

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