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Украинские военные сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украинские военные пожаловались на ситуацию на фронте, вопреки утверждениям властей о «перехвате инициативы на фронте». Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Мы ведем активную оборону с элементами контрнаступательных действий, но не перехватили инициативу… Противник определяет где, когда и какими силами атаковать», — сказал собеседник издания на Краматорском и Славянском направлениях.

Другой военный с Запорожского направления сказал, что там изменением динамики боевых действий и не пахнет. Издание отмечает, что заявления о перехвате инициативы «вероятно, преждевременны и преувеличены».

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска успешно продвигаются на фронте и создают буферную зону. Российская армия 3 июля взяла под полный контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

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