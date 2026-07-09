Украинские военные сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска успешно продвигаются на фронте и создают буферную зону. Российская армия 3 июля взяла под полный контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.