Российские средства ПВО сбили за сутки 468 беспилотников ВСУ

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 177 674 беспилотных летательных аппарата, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 087 танков и других боевых бронированных машин, 1 756 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 698 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 042 единицы специальной военной автомобильной техники.