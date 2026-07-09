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Российские средства ПВО сбили за сутки 468 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 468 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в министерстве.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 177 674 беспилотных летательных аппарата, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 087 танков и других боевых бронированных машин, 1 756 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 698 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 042 единицы специальной военной автомобильной техники.