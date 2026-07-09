ВС РФ дронами «Герань» уничтожили локомотивы ВСУ. Видео

Военкор Евгений Поддубный отметил, что локомотивы являются одним из ключевых звеньев в системе снабжения ВСУ. По его словам, вывод из строя даже нескольких единиц тягового состава способен вызвать «эффект домино» в транспортной системе противника, затрудняя устойчивое снабжение подразделений как в тылу, так и на переднем крае.