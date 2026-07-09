ВС РФ дронами «Герань» уничтожили локомотивы ВСУ. Видео

Российские войска нанесли серию ударов по железнодорожной инфраструктуре, используемой противником для переброски вооружений. Кадры объективного контроля опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко.
Удары по локомотивам, задействованным в перевозке военной техники и материальных средств, были нанесены с помощью ударных беспилотников «Герань». Как уточняет военкор, поражение целей зафиксировано на территории Днепропетровской и Харьковской областей.
По данным российского военного ведомства, все намеченные цели были успешно уничтожены.
Военкор Евгений Поддубный отметил, что локомотивы являются одним из ключевых звеньев в системе снабжения ВСУ. По его словам, вывод из строя даже нескольких единиц тягового состава способен вызвать «эффект домино» в транспортной системе противника, затрудняя устойчивое снабжение подразделений как в тылу, так и на переднем крае.