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В Прикамье похоронили погибшего год назад участника СВО

Прощание с Олегом Шатровым провели 9 июля в родной деревне.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнование родным и близким погибшего в зоне проведения СВО Шатрова Олега Павловича — отцу Павлу Павловичу, жене Наталье Александровне, брату Алексею, сестрам Светлане и Ирине. Земляк погиб в бою при исполнении воинского долга.

Олег Шатров Родился 7 декабря 1987 года в деревне Егорово. Учился в Верещагинской коррекционной школе, работал на ферме.

В зоне проведения СВО Олег Павлович проходил службу рядовым в мотострелковом взводе. Погиб 20 июля 2025 года. Прощание с погибшим военнослужащим провели у родного дома в Егорово.