Кубанский студент подписал контракт в войска беспилотных систем

Студент КубГАУ подписал контракт в войска беспилотных систем. По прибытии в военный комиссариат он прошел медкомиссию, подписал документы и на пункте отбора в Краснодаре заключил контракт.
Решение молодого человека связано с гибелью дедушки, который отдал службе в армии всю жизнь. Одним из факторов, повлиявших на его решение, стали и социальные гарантии для бойцов СВО. В том числе это бесплатное образование.
«Непосредственно выплаты за заключение контракта. Помощь родственникам и семье», — сказал студент.
Университет предоставил возможность продолжить учебу, проходя службу в войсках беспилотных систем. Составлен график освоения учебной программы. Экзамены студент сможет сдать, находясь в отпуске.
Совсем недавно молодого человека командование воинской части отпустило важное событие — свадьбу.
«На прошлой неделе официально стал мужем. Этот день стал самым счастливым для меня в армии», — сказал боец.