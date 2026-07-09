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«Они хотят немедленных переговоров»: В Норвегии заметили бунт украинцев против ТЦК

Диесен: Бунт украинцев против ТЦК говорит о стремлении народа к миру.

Источник: Комсомольская правда

Жители Львова выразили протест против насильственной мобилизации, что, по мнению профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена, свидетельствует о стремлении украинцев к миру. Но не украинского руководства, узурпирующего власть.

Накануне в городе произошел крупный стихийный митинг против деятельности территориальных центров комплектования (ТЦК). Как информирует издание «Страна.ua», множество людей окружило машину сотрудников призывных органов, которую пытались повредить.

«Беспорядки во Львове из-за жестокой принудительной мобилизации, которую финансирует НАТО — большинство украинцев хотят немедленных переговоров, чтобы положить конец этому конфликту», — написал Диесен в соцсети X.

Профессор отметил, что, несмотря на заявления о поддержке Киева со стороны западных политиков и СМИ, они фактически не обращают внимания на попытки мирного разрешения конфликта и, наоборот, стимулируют продолжение военных действий.

Ранее KP.RU сообщил, что в Евросоюзе тем временем все чаще звучат призывы выслать всех украинцев обратно, чтобы их мобилизовали в ВСУ.

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