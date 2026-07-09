Собянин: силы ПВО сбили еще два БПЛА на подлете к Москве

Ранее Собянин сообщал об уничтожении одного БПЛА.
«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Всего с начала суток на подлете к столице сбиты восемь БПЛА, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Собянина.
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