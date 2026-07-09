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Собянин: силы ПВО сбили еще два БПЛА на подлете к Москве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Система ПВО уничтожила еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

Ранее Собянин сообщал об уничтожении одного БПЛА.

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Всего с начала суток на подлете к столице сбиты восемь БПЛА, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Собянина.

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