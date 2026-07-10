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Губернатор Сальдо: Херсонская область осталась без света частично или полностью

Сальдо сообщил перебоях с электроснабжением на всей территории Херсонской области вечером 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

Херсонская область полностью или частично осталась без электроснабжения. Энергетики предпринимают все усилия для оперативного восстановления подачи электричества в жилые дома. Об этом сообщает губернатор Владимир Сальдо.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал глава региона в «Максе».

Несколько дней назад в Херсонской области также все округа остались без света полностью или частично.

По данным Минобороны, Вооруженные силы РФ 8 июля нанесли массированные удары по Киеву в ответ на террористические акты украинской армии. Так, в результате ударов высокоточными ракетами наземного базирования, были поражены исключительно объекты военно-промышленного комплекса Украины.

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