Херсонская область полностью или частично осталась без электроснабжения. Энергетики предпринимают все усилия для оперативного восстановления подачи электричества в жилые дома. Об этом сообщает губернатор Владимир Сальдо.
«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал глава региона в «Максе».
Несколько дней назад в Херсонской области также все округа остались без света полностью или частично.
По данным Минобороны, Вооруженные силы РФ 8 июля нанесли массированные удары по Киеву в ответ на террористические акты украинской армии. Так, в результате ударов высокоточными ракетами наземного базирования, были поражены исключительно объекты военно-промышленного комплекса Украины.