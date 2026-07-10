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В МИД РФ заявили, что за неделю из-за атак ВСУ пострадали 308 мирных россиян, 38 человек погибли

Захарова: за неделю из-за украинских атак погибли 38 мирных жителей РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украина пытается усилить террор против гражданского населения и инфраструктуры Российской Федерации. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат привела статистику, согласно которой за минувшую неделю при атаках ВСУ на объекты на российской территории пострадали 308 мирных граждан РФ. 38 из них погибли, уточнила Захарова.

Среди погибших — один ребёнок, среди раненых также есть несовершеннолетние, добавила она.

«За минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них 38 человек погибли, включая 1 ребенка, 270 ранены, в том числе 8 детей», — сказала Захарова в комментарии об украинском кризисе. Документ размещён на сайте МИД РФ.

Накануне стало известно, что мирная жительница погибла при обстреле ВСУ из HIMARS в Брянской области.

Также сообщалось, что один человек погиб и пятеро ранены от удара БПЛА ВСУ в Белгородском округе. При этом в крайне тяжелом состоянии госпитализирован 16-летний подросток.

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