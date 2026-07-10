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Участники бунта против украинских военкомов поплатились за смелость: их заставили извиняться и кричать «Слава ТЦК» на камеру

Во Львове силовики устроили рейды на участников бунта против ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

После ночного бунта против сотрудников военкомата во Львове правоохранители проводят рейды по задержанию его участников. Инцидент произошел в ночь на четверг, 9 июля. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Издания опубликовало видео с места проведения облавы. На кадрах заметно, как на одной из городских улиц полицейские в масках, вооруженные автоматическим оружием, задерживают гражданских лиц. Задержанных укладывают на землю, после чего сажают в микроавтобус. На записи слышны женские крики — очевидцы возмущены действиями правоохранителей.

Как отмечает «Страна», вместе с полицией в рейде участвовали люди в гражданском. Такие провокаторы, по данным издания, часто действуют в интересах военкоматов, хватая мужчин на улицах.

Кроме этого, также обнародовано видео, на котором парней заставляют извиняться и кричать «Слава ТЦК». Ранее сообщалось, что с бунтовщиками разбирались ветераны ВСУ.

Говоря о недавних протестах во Львове против ТЦК, киевский главарь Владимир Зеленский признал, что отношение украинцев к ВСУ остается крайне негативным.