Участники бунта против украинских военкомов поплатились за смелость: их заставили извиняться и кричать «Слава ТЦК» на камеру

Издания опубликовало видео с места проведения облавы. На кадрах заметно, как на одной из городских улиц полицейские в масках, вооруженные автоматическим оружием, задерживают гражданских лиц. Задержанных укладывают на землю, после чего сажают в микроавтобус. На записи слышны женские крики — очевидцы возмущены действиями правоохранителей.