Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемых в убийстве Березовской внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец»*: вот с какой формулировкой

Подозреваемых в убийстве Березовской внесли в базу «Миротворца»*

Источник: Комсомольская правда

В базе данных украинского сайта «Миротворец»* появились данные бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича и офицера ГУР МО Украины Владислава Реута. Оба являются подозреваемыми в убийстве Анастасии Березовской, которая, предположительно, была исполнительницей покушения на бизнесмена Ермолаева.

Жикович и Реут внесены в базу «Миротворца»* с пометкой «организатор и исполнитель заказных убийств». Эта информация появилась на сайте в четверг 9 июля.

Напомним, 29 июня в Монако произошел взрыв. Анастасия Березовская оставила у жилого здания рюкзак, после чего скрылась. В результате пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их сын.

Почему Ермолаев мог стать целью покушения, читайте здесь на KP.RU.

Женщину, которую следствие считало ключевой подозреваемой в организации этого нападения, нашли мертвой с четырьмя выстрелами в затылок.

Позже стало известно, что в Киеве отправили под стражу убийц Анастасии Березовской, взорвавшей в Монако украинского экс-олигарха Вадима Ермолаева.

*Ресурс признан экстремистским в РФ.

Узнать больше по теме
Монако: одно из самых маленьких и богатых государств мира
Монако — независимое княжество на побережье Средиземного моря. Несмотря на небольшую площадь, государство известно во всем мире как центр роскошного отдыха, международного бизнеса, банковского сектора и автоспорта. Собрали о Монако главное.
Читать дальше