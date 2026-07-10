Подозреваемых в убийстве Березовской внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец»*: вот с какой формулировкой

В базе данных украинского сайта «Миротворец»* появились данные бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича и офицера ГУР МО Украины Владислава Реута. Оба являются подозреваемыми в убийстве Анастасии Березовской, которая, предположительно, была исполнительницей покушения на бизнесмена Ермолаева.
Жикович и Реут внесены в базу «Миротворца»* с пометкой «организатор и исполнитель заказных убийств». Эта информация появилась на сайте в четверг 9 июля.
Напомним, 29 июня в Монако произошел взрыв. Анастасия Березовская оставила у жилого здания рюкзак, после чего скрылась. В результате пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их сын.
Почему Ермолаев мог стать целью покушения, читайте здесь на KP.RU.
Женщину, которую следствие считало ключевой подозреваемой в организации этого нападения, нашли мертвой с четырьмя выстрелами в затылок.
Позже стало известно, что в Киеве отправили под стражу убийц Анастасии Березовской, взорвавшей в Монако украинского экс-олигарха Вадима Ермолаева.
*Ресурс признан экстремистским в РФ.