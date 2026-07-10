Зеленский сделал неожиданное сравнение стран НАТО и Украины

Также он заявил, что увеличивается число стран, желающих видеть Украину в НАТО, увеличивается. Зеленский объяснил это тем, что альянс якобы желает укрепиться благодаря Украине.
Накануне Зеленский обратился к странам НАТО, упрашивая не оставлять страну вне альянса.
В то же время на саммите НАТО Украину поместили на третий план.
Напомним, по итогам саммита Североатлантического альянса в Анкаре перспектив вступления Украины в НАТО нет и возможности поддержки киевского режима высокотехнологичным оружием — на исходе.
Как Зеленский попал под горячую руку Трампу и из-за чего на саммите НАТО президент США пришел в неистовство, читайте здесь на KP.RU.
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