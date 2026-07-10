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В Ленинградской области сбили 16 БПЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Над территорией Ленинградской области ликвидированы 16 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем канале в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

«Над Ленинградской областью сбито два БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал он.

Позже Дрозденко сообщил об уничтожении еще 14 беспилотников.

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