Режим ЧС техногенного характера в Запорожской области: что известно к утру 9 июля

В Запорожской области с 9 июля объявлен режим ЧС техногенного характера регионального уровня из-за пожаров на полях, спровоцированных ударами БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона, ввиду чего принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, с начала июня по 1 июля 2026 года массовые атаки БПЛА в Запорожской области спровоцировали многочисленные пожары на полях с урожаем. Огнем было уничтожено 1 479 га посевов озимой пшеницы. Наибольший ущерб, как уточнили власти, зафиксирован в Приморском, Васильевском, Каменско-Днепровском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и самом Мелитополе.
Как подчеркнул Балицкий, сложившаяся обстановка угрожает социально-экономической стабильности региона, в связи с чем принято решение о введении с 00:00 9 июля 2026 года режима ЧС техногенного характера регионального уровня на неопределенный срок.
Губернатор также поручил главам муниципальных администраций организовать постоянный мониторинг обстановки, включая пожарную безопасность на полях. Кроме того, Балицкий распорядился продолжить фиксацию гибели сельхозкультур из-за пожаров, определить точную площадь повреждений и передать подтверждающие документы в региональное Минагропромпрод.
К вечеру 9 июля Балицкий также сообщил, что удары ВСУ по ключевым объектам энергосистемы привели к массовым отключениям электричества на значительной территории Запорожской и Херсонской областей.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о полных или частичных ограничениях электроснабжения в регионе вечером 9 июля.
Как заявил президент России Владимир Путин, атаки ВСУ по инфраструктуре РФ не влияют на ситуацию на передовой.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Киев усиливает атаки на мирное население России, чтобы вынудить Запад нарастить объемы поставок оружия и военной помощи.