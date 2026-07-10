«Центр» уничтожил опорный пункт и пехоту ВСУ на добропольском направлении

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки «Центр» уничтожили опорный пункт и пехоту ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
На добропольском направлении СВО расчеты ударных БПЛА 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» выполняют задачи по поражению наблюдательных пунктов, укрепленных позиций и живой силы противника.
«В ходе ведения воздушной разведки в лесополосах операторами БПЛА была обнаружена пехота ВСУ. Полученные координаты цели были незамедлительно переданы расчетам ударных дронов, которые приступили к огневому поражению выявленных объектов с использованием ударных дронов. В результате укрытие с личным составом ВСУ было уничтожено прямым попаданием», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что на том же направлении военнослужащие расчетов «Молния-ПВО» группировки «Центр» отразили атаку ударного БПЛА «Хорнет», а также уничтожили разведывательные дроны «Лелека», которые противник использовал для наведения ударных беспилотников на технику российских подразделений.