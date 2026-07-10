Истребитель Су-34 уничтожил личный состав ВСУ в зоне ответственности «Запада»

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время по личному составу и месту запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне ответственности группировки “Запад”. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — говорится в сообщении.