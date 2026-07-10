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Истребитель Су-34 уничтожил личный состав ВСУ в зоне ответственности «Запада»

ВС РФ нанесли удар в ночное время.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ уничтожил личный состав и место запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время по личному составу и месту запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне ответственности группировки “Запад”. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — говорится в сообщении.