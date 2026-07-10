Южная группировка уничтожила группу солдат ВСУ в пригороде Константиновки

«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА выявили очередную группу из трех украинских боевиков, укрывшихся в одном из зданий в Алексеево-Дружковке — пригороде Константиновки. Получив целеуказание, артиллеристы нанесли удар по зданию, где прятались украинские боевики. В результате огневого поражения укрытие вместе с находившейся в нем живой силой противника уничтожено», — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что в Дружковке расчеты БПЛА Южной группировки уничтожили два пикапа и наземный робототехнический комплекс ВСУ с грузом материальных средств. В результате успешных атак ротация личного состава на позициях и доставка боеприпасов украинским подразделениям были сорваны.