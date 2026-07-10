Дрозденко: 16 БПЛА сбили над Ленобластью, идет работа ПВО

Российские силы ПВО сбили 16 беспилотных летательных аппаратов, при помощи которых ВСУ пытались атаковать объекты на территории Ленинградской области. Это произошло в ночь на пятницу 10 июля, информировал губернатор Александр Дрозденко.
Чиновник сообщил вначале о двух сбитых беспилотниках.
«Над Ленинградской областью сбиты 14 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал губернатор в своём канале на платфоме «Макс» через полчаса после первого сообщения.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА на подлёте к Москве.
Как нефтяной танкер Yasa Polaris, принадлежащий американской компании Chevron, подвергся атаке украинских беспилотников в Черном море у берегов Новороссийска, читайте здесь на KP.RU.
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Накануне в Рубежном сотрудники МЧС России ликвидировали последствия двух атак беспилотников. Сначала после удара БПЛА загорелся легковой автомобиль, а пламя распространилось на сухую растительность.