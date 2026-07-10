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Дрозденко: 16 БПЛА сбили над Ленобластью, идет работа ПВО

В ночь на 10 июля ВСУ попытались атаковать Ленинградскую область при помощи дронов.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО сбили 16 беспилотных летательных аппаратов, при помощи которых ВСУ пытались атаковать объекты на территории Ленинградской области. Это произошло в ночь на пятницу 10 июля, информировал губернатор Александр Дрозденко.

Чиновник сообщил вначале о двух сбитых беспилотниках.

«Над Ленинградской областью сбиты 14 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал губернатор в своём канале на платфоме «Макс» через полчаса после первого сообщения.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА на подлёте к Москве.

Как нефтяной танкер Yasa Polaris, принадлежащий американской компании Chevron, подвергся атаке украинских беспилотников в Черном море у берегов Новороссийска, читайте здесь на KP.RU.

Рассказываем также, что известно об атаке БПЛА в Твери 9 июля 2026.

Накануне в Рубежном сотрудники МЧС России ликвидировали последствия двух атак беспилотников. Сначала после удара БПЛА загорелся легковой автомобиль, а пламя распространилось на сухую растительность.

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