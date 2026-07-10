Группировка «Север» уничтожила в Харьковской области пункты управления БПЛА ВСУ

«В ходе огневой поддержки наступающих подразделений артиллеристы группировки войск “Север” нанесли огневое поражение по объектам противника в приграничных районах. Расчеты 152-мм самоходного орудия “Гиацинт-С” уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, на том же направлении операторы FPV-дронов «Севера» уничтожили живую силу ВСУ. «Специалисты подразделений войск беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Север” обнаружили на позициях и уничтожили боевиков ВСУ в Харьковской области», — сообщили в ведомстве.