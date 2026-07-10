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Группировка «Север» уничтожила в Харьковской области пункты управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе огневой поддержки наступающих подразделений артиллеристы группировки войск “Север” нанесли огневое поражение по объектам противника в приграничных районах. Расчеты 152-мм самоходного орудия “Гиацинт-С” уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, на том же направлении операторы FPV-дронов «Севера» уничтожили живую силу ВСУ. «Специалисты подразделений войск беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Север” обнаружили на позициях и уничтожили боевиков ВСУ в Харьковской области», — сообщили в ведомстве.

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