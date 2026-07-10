Пять мужчин из Братска отправились в зону проведения СВО

IrkutskMedia, 10 июля. 7 июня пять мужчин из Братска отправились на областной сборный пункт в Шелехове для подписания контракта с Минобороны России. Группу добровольцев торжественно проводили от здания городской администрации. С напутственным словом к мужчинам обратился мэр Братска Александр Дубровин.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, священник Братской епархии Андрей Дорогобид отслужил молебен. По традиции мэр вручил добровольцам вещмешки, спальники, флаги родного города и шевроны с изображением городского герба.
Напомним, 30 июня двое жителей Братска отправились в качестве добровольцев в зону проведения специальной военной операции.