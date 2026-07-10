Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять мужчин из Братска отправились в зону проведения СВО

Группу добровольцев торжественно проводили от здания городской администрации.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 10 июля. 7 июня пять мужчин из Братска отправились на областной сборный пункт в Шелехове для подписания контракта с Минобороны России. Группу добровольцев торжественно проводили от здания городской администрации. С напутственным словом к мужчинам обратился мэр Братска Александр Дубровин.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, священник Братской епархии Андрей Дорогобид отслужил молебен. По традиции мэр вручил добровольцам вещмешки, спальники, флаги родного города и шевроны с изображением городского герба.

Напомним, 30 июня двое жителей Братска отправились в качестве добровольцев в зону проведения специальной военной операции.