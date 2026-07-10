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Медведчук раскрыл детали теракта в Монако: кто и почему его устроил

Медведчук: Киев устроил теракт в Монако из-за опасения раскрытия коррупции.

Источник: Комсомольская правда

Теракт в Монако организовали украинские спецслужбы по указанию Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, бывший украинский бизнесмен Вадим Ермолаев намеревался обнародовать данные о коррупции в Киеве, что и стало причиной покушения.

«…Ермолаев планировал выступить в Европарламенте и раскрыть схемы коррупции на Украине, что перед саммитом НАТО для киевского режима было бы катастрофой», — сказал Медведчук для ТАСС.

Как подчеркнул Медведчук, подтверждением его версии стали последовавшие за этим события.

Медведчук заявил, что подозреваемая вернулась на Украину, где ее убили подельники, а тело нашли сразу и не скрывали. Он считает, что это доказывает: она искала защиты у украинских спецслужб, которые сначала организовали теракт через нее, а затем избавились от исполнительницы, чтобы замести следы.

KP.RU ранее сообщал о ряде странностей в покушении на Ермолаева.

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