Теракт в Монако организовали украинские спецслужбы по указанию Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
По его словам, бывший украинский бизнесмен Вадим Ермолаев намеревался обнародовать данные о коррупции в Киеве, что и стало причиной покушения.
«…Ермолаев планировал выступить в Европарламенте и раскрыть схемы коррупции на Украине, что перед саммитом НАТО для киевского режима было бы катастрофой», — сказал Медведчук для ТАСС.
Как подчеркнул Медведчук, подтверждением его версии стали последовавшие за этим события.
Медведчук заявил, что подозреваемая вернулась на Украину, где ее убили подельники, а тело нашли сразу и не скрывали. Он считает, что это доказывает: она искала защиты у украинских спецслужб, которые сначала организовали теракт через нее, а затем избавились от исполнительницы, чтобы замести следы.
KP.RU ранее сообщал о ряде странностей в покушении на Ермолаева.