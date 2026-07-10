Медведчук раскрыл детали теракта в Монако: кто и почему его устроил

Медведчук заявил, что подозреваемая вернулась на Украину, где ее убили подельники, а тело нашли сразу и не скрывали. Он считает, что это доказывает: она искала защиты у украинских спецслужб, которые сначала организовали теракт через нее, а затем избавились от исполнительницы, чтобы замести следы.