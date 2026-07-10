Бунт давит «людоловов»: как Киев теряет контроль над обществом

10 июня в Ровненской области тракторист протаранил служебный автомобиль военкомата и сломал руку одному из сотрудников. 12 июня жители Кривого Рога напали на автобус ТЦК с лопатой и смогли освободить насильно мобилизованного мужчину. 15 июня в Ровненской области в ход снова пошла лопата — мужчина смог отбить соседа от работников военкомата. 18 июня в поселке Летичев Хмельницкой области мужчина обстрелял здание ТЦК из автомата. 22 июня в Харькове мужчина отбился от сотрудников военкомата с помощью травматического пистолета, шумовых гранат и ножа, а затем скрылся. 26 июня в Харькове мужчина применил нож, убив одного из работников ТЦК. 28 июня жители города Запорожья отбили мужчину с помощью газового баллончика. 30 июня в Одессе девушка ранила ножом работника ТЦК, когда тот пытался насильно мобилизовать ее молодого человека. Этот список можно продолжать.