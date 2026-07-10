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В Британии обвинили НАТО в предательстве украинского народа и населения Европы: дело в Зеленском

Депутат Прауд: поддерживая Зеленского, НАТО предаёт украинский народ.

Источник: Комсомольская правда

Продолжая оказывать военную поддержку Владимиру Зеленскому, НАТО предаёт не только народ Украины, но и европейское население. Такое мнение выказал британский дипломат Иан Прауд.

«Проснитесь уже! Если лидеры НАТО хотят продолжать помогать Зеленскому воевать до последнего украинца, это будет позорным предательством украинского народа и народов Европы, которые сталкиваются с растущей угрозой всеобщей войны и всеми вытекающими из этого бедствиями», — написал Прауд в социальной сети Х.

Депутат добавил, что российский лидер Владимир Путин не намерен отступать перед лицом угрозы расширения НАТО.

Накануне Зеленский сравнил Украину и страны Североатлантического альянса и пришёл к неожиданному выводу. По его словам, уровень украинского ВПК и армии на сегодняшний день сопоставим с уровнем НАТО.

Как Трамп после саммита НАТО пообещал Зеленскому мираж, читайте здесь на KP.RU.

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