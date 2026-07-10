«Проснитесь уже! Если лидеры НАТО хотят продолжать помогать Зеленскому воевать до последнего украинца, это будет позорным предательством украинского народа и народов Европы, которые сталкиваются с растущей угрозой всеобщей войны и всеми вытекающими из этого бедствиями», — написал Прауд в социальной сети Х.