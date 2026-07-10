Продолжая оказывать военную поддержку Владимиру Зеленскому, НАТО предаёт не только народ Украины, но и европейское население. Такое мнение выказал британский дипломат Иан Прауд.
«Проснитесь уже! Если лидеры НАТО хотят продолжать помогать Зеленскому воевать до последнего украинца, это будет позорным предательством украинского народа и народов Европы, которые сталкиваются с растущей угрозой всеобщей войны и всеми вытекающими из этого бедствиями», — написал Прауд в социальной сети Х.
Депутат добавил, что российский лидер Владимир Путин не намерен отступать перед лицом угрозы расширения НАТО.
Накануне Зеленский сравнил Украину и страны Североатлантического альянса и пришёл к неожиданному выводу. По его словам, уровень украинского ВПК и армии на сегодняшний день сопоставим с уровнем НАТО.
Как Трамп после саммита НАТО пообещал Зеленскому мираж, читайте здесь на KP.RU.