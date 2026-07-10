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Зеленский разгневался после мощного взрыва на складе в Вишневом: киевский главарь намерен увольнять

На Украине склад в Вишневом признали собственностью «Укроборонпрома».

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский подтвердил, что взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом под Киевом является объектом «Укроборонпрома».

«Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности. И, безусловно, будут увольнения в “Укроборонпроме”, потому что склад находился на территории одного из предприятий “Укроборонпрома”», — сказал Зеленский в беседе с журналистами.

6 июля в Вишневом прогремел мощный взрыв, после чего была объявлена эвакуация. Ряд депутатов Верховной Рады сообщили, что на местном складе хранились боеприпасы и ракеты для систем ПВО.

Детонация на складе продолжалась двое суток. Украинские политики и СМИ возмущались тем, что боеприпасы хранились прямо в жилой зоне. Генштаб ВСУ поспешил заявить, что объект не находится в их ведении, однако другие силовые структуры также отказываются признавать склад своим. Это лишь усилило критику в адрес властей: их обвинили в попытке уйти от ответственности за нарушение внутренних регламентов и халатное отношение к безопасности граждан.

6 июня ВС РФ нанесли массированный ответный удар по украинским силам в ответ на очередные теракты со стороны Киева. Как и было заявлено ранее, теперь на любые действия ВСУ Москва отвечает прямыми ударами по военным объектам и центрам управления в Киеве.

В рамках ответных ударов ВС РФ после атак ВСУ были поражены предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетического сектора в Киеве и Киевской области. Кроме того, удары пришлись по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Президент России Владимир Путин оценил удары по украинскому ВПК и заявил, что подобные атаки необходимо продолжать.

Тем временем в российском МИД отметили, что Киев усиливает атаки на мирное население России в попытках добиться поставок вооружений и военной помощи от Запада.

Официального представителя МИД РФ Марии Захаровой указала, что Киев не добился на недавнем саммите НАТО обещанной долгосрочной военно-финансовой помощи. Кроме того, из-за скептической позиции ряда европейских стран перспективы дальнейшей поддержки Украины остаются неопределенными.

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