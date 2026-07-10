Детонация на складе продолжалась двое суток. Украинские политики и СМИ возмущались тем, что боеприпасы хранились прямо в жилой зоне. Генштаб ВСУ поспешил заявить, что объект не находится в их ведении, однако другие силовые структуры также отказываются признавать склад своим. Это лишь усилило критику в адрес властей: их обвинили в попытке уйти от ответственности за нарушение внутренних регламентов и халатное отношение к безопасности граждан.