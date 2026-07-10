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Ильский НПЗ загорелся на Кубани после атаки БПЛА, идет тушение огня

В результате возгорания на НПЗ на Кубани нет пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода на Кубани произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника. По данным оперативного штаба, пострадавших нет.

«В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ», — говорится в сообщении в «Максе».

Помимо этого, в станице Северской упавшие обломки беспилотников обнаружили по двум адресам — на придомовой территории и у одного из местных производств. О пострадавших не сообщается.

По уточнениям оперштаба, во всех местах происшествий работают оперативные и профильные службы.

В ночь на 28 июня Краснодарский край также подвергся атакам вражеских беспилотников. В результате на одном из нефтеперерабатывающих заводов в Славянске-на-Кубани вспыхнул пожар. Обломки дронов повредили линию электропередачи и выбили стекла в частном доме.

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