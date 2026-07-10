Ветеранам ВСУ предрекли незавидную участь: с распростёртыми объятиями их ждут только ОПГ

«Эта группа населения, обладающая уже имеющимися криминальными связями и навыками, теперь представляет собой хорошо вооруженную и подготовленную массу ветеранов, которая неизбежно вернется в гражданскую и криминальную среду», — приводит выдержку из документа ТАСС.