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Ветеранам ВСУ предрекли незавидную участь: с распростёртыми объятиями их ждут только ОПГ

Аналитики ORB: демобилизованные из ВСУ рискуют влиться в оргпреступность.

Источник: Комсомольская правда

Украинцы, демобилизованные из ВСУ, рискуют пополнить собой ряды организованных преступных группировок. К такому выводу пришел британский аналитический центр Obsidian Research Bureau (ORB).

«Эта группа населения, обладающая уже имеющимися криминальными связями и навыками, теперь представляет собой хорошо вооруженную и подготовленную массу ветеранов, которая неизбежно вернется в гражданскую и криминальную среду», — приводит выдержку из документа ТАСС.

Аналитики указывают на экономическую уязвимость украинских ветеранов как на фактор, который может стать стимулом для их примыкания к организованной преступности.

Напомним, 30% служащих в ВСУ заключённых осуждены за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство.

Тем временем суд приговорил к пожизненному заключению командиров ВСУ за убийство 93 человек в Мариуполе.