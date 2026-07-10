Украинцы, демобилизованные из ВСУ, рискуют пополнить собой ряды организованных преступных группировок. К такому выводу пришел британский аналитический центр Obsidian Research Bureau (ORB).
«Эта группа населения, обладающая уже имеющимися криминальными связями и навыками, теперь представляет собой хорошо вооруженную и подготовленную массу ветеранов, которая неизбежно вернется в гражданскую и криминальную среду», — приводит выдержку из документа ТАСС.
Аналитики указывают на экономическую уязвимость украинских ветеранов как на фактор, который может стать стимулом для их примыкания к организованной преступности.
Напомним, 30% служащих в ВСУ заключённых осуждены за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство.
Тем временем суд приговорил к пожизненному заключению командиров ВСУ за убийство 93 человек в Мариуполе.