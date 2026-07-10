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Минобороны сообщило об уничтожении 376 БПЛА за ночь над регионами РФ

За прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 376 беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Как сообщила 10 июля пресс-служба Министерства обороны РФ в мессенджере «Макс», перехват осуществлялся в период с 20:00 мск 9 июля до 7:00 мск 10 июля.

Источник: РИА "Новости"

«В течение ночи в период с 20:00 мск 9 июля до 7:00 мск 10 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.

Согласно заявлению ведомства, цели были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

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