Минобороны сообщило об уничтожении 376 БПЛА за ночь над регионами РФ

«В течение ночи в период с 20:00 мск 9 июля до 7:00 мск 10 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.
Согласно заявлению ведомства, цели были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.