Российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов «Гербера сикер» поразили место запуска БПЛА и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье. Об этом сообщили в Минобороны России.
Удар нанесли с применением четырех БПЛА по ранее обнаруженным целям. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение объектов противника. В российском военном ведомстве также предоставили кадры, подтверждающие результативность удара ВС РФ.
Отметим, что за 9 июля российские военные нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины. В Минобороны РФ уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.