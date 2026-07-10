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ВС РФ поразили «Герберой сикер» пункт дислокации ВСУ у Доброполья

Российские военные нанесли удар четырьмя беспилотниками по месту запуска дронов и пункту временной дислокации ВСУ у Доброполья.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов «Гербера сикер» поразили место запуска БПЛА и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удар нанесли с применением четырех БПЛА по ранее обнаруженным целям. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение объектов противника. В российском военном ведомстве также предоставили кадры, подтверждающие результативность удара ВС РФ.

Отметим, что за 9 июля российские военные нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины. В Минобороны РФ уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

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