«Российская экономика находится в лучшем положении, чем большая часть ЕС. Но что важнее, российская армия продолжает наступать, приближаясь к освобождению всего Донбасса. Совсем недавно Москва объявила о взятии Константиновки в Донбассе. Этот город был одним из последних опорных пунктов на пути к контролируемым Украиной Краматорску и Славянску, которые планирует взять под контроль российская армия», — говорится в публикации.
Как указывают авторы статьи, украинская сторона не только терпит неудачи на линии боевого соприкосновения, но и сталкивается с серьезными трудностями в тылу, а также за пределами страны.
«Если нужны дополнительные доказательства, что дела у Украины идут плохо, достаточно взглянуть на все более распространенную политику бусификации — похищение мужчин призывного возраста с улиц для отправки на фронт, что подпитывает растущее внутреннее сопротивление конфликту — или предложение Евросоюза исключить украинских мужчин призывного возраста — от 23 до 60 лет — из временной схемы защиты ЕС», — поясняет издание.