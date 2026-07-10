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Unherd: ВС России приближаются к освобождению всего Донбасса

Российские вооруженные силы последовательно продвигаются к освобождению всей территории Донбасса, отмечается в материале британского издания Unherd.

Источник: РИА "Новости"

«Российская экономика находится в лучшем положении, чем большая часть ЕС. Но что важнее, российская армия продолжает наступать, приближаясь к освобождению всего Донбасса. Совсем недавно Москва объявила о взятии Константиновки в Донбассе. Этот город был одним из последних опорных пунктов на пути к контролируемым Украиной Краматорску и Славянску, которые планирует взять под контроль российская армия», — говорится в публикации.

Как указывают авторы статьи, украинская сторона не только терпит неудачи на линии боевого соприкосновения, но и сталкивается с серьезными трудностями в тылу, а также за пределами страны.

«Если нужны дополнительные доказательства, что дела у Украины идут плохо, достаточно взглянуть на все более распространенную политику бусификации — похищение мужчин призывного возраста с улиц для отправки на фронт, что подпитывает растущее внутреннее сопротивление конфликту — или предложение Евросоюза исключить украинских мужчин призывного возраста — от 23 до 60 лет — из временной схемы защиты ЕС», — поясняет издание.

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