Unherd: ВС России приближаются к освобождению всего Донбасса

«Российская экономика находится в лучшем положении, чем большая часть ЕС. Но что важнее, российская армия продолжает наступать, приближаясь к освобождению всего Донбасса. Совсем недавно Москва объявила о взятии Константиновки в Донбассе. Этот город был одним из последних опорных пунктов на пути к контролируемым Украиной Краматорску и Славянску, которые планирует взять под контроль российская армия», — говорится в публикации.