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В Омске уничтожат снаряд, неразорвавшийся после атаки дрона на НПЗ

Снаряд обнаружили в районе северного промышленного узла, специалисты приступили к ликвидации.

Источник: Комсомольская правда

В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после атаки беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод. 10 июля, в пятницу, его уничтожат специалисты, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Губернатор уведомил, что данная ситуация держится под контролем, опасности для граждан не существует. Напомним, в понедельник, 6 июля, в третий раз с начала года в Омской области был объявлен режим беспилотной опасности. Позднее Хоценко сообщил, что вражеские БПЛА атаковали НПЗ, силы противовоздушной обороны уничтожили большую часть дронов. Погибших и пострадавших нет.

10 июля Минобороны РФ передало, что российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов «Гербера сикер» поразили место запуска БПЛА и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье. Удар нанесли с применением четырех дронов по ранее обнаруженным целям, объективным контролем зафиксировано успешное поражение объектов.

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