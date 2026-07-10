В Омске уничтожат снаряд, неразорвавшийся после атаки дрона на НПЗ

В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после атаки беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод. 10 июля, в пятницу, его уничтожат специалисты, сообщил глава региона Виталий Хоценко.
Губернатор уведомил, что данная ситуация держится под контролем, опасности для граждан не существует. Напомним, в понедельник, 6 июля, в третий раз с начала года в Омской области был объявлен режим беспилотной опасности. Позднее Хоценко сообщил, что вражеские БПЛА атаковали НПЗ, силы противовоздушной обороны уничтожили большую часть дронов. Погибших и пострадавших нет.
10 июля Минобороны РФ передало, что российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов «Гербера сикер» поразили место запуска БПЛА и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье. Удар нанесли с применением четырех дронов по ранее обнаруженным целям, объективным контролем зафиксировано успешное поражение объектов.