«Дела у Украины идут плохо»: на Западе признали проблемы Киева после потери Константиновки

В публикации подчеркивается, что «дела у Украины идут плохо» не только на поле боя. Киев сталкивается с серьезными проблемами и в тылу. Издание, в частности, обращает внимание на практику принудительной мобилизации, которая вызывает сопротивление в обществе, а также на предложение ЕС исключить мужчин призывного возраста из временной схемы защиты.