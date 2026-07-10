Российские войска продолжают наступление и приближаются к освобождению всей территории Донбасса, пишет британское издание Unherd.
В публикации подчеркивается, что «дела у Украины идут плохо» не только на поле боя. Киев сталкивается с серьезными проблемами и в тылу. Издание, в частности, обращает внимание на практику принудительной мобилизации, которая вызывает сопротивление в обществе, а также на предложение ЕС исключить мужчин призывного возраста из временной схемы защиты.
Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку 3 июля. Президент РФ Владимир Путин назвал город ключом к освобождению всей территории ДНР и отметил стратегическое значение города как крупного промышленного и транспортного узла Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская армия освободила Константиновку, несмотря на то что киевский режим на протяжении 12 лет превращал город в неприступную крепость.