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Отец троих детей Антон Андреев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Жизнь военнослужащего оборвалась в июне 2026 в населенном пункте Шевченко.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Антон Андреев из Эхирит-Булагатского района героически погиб «за ленточкой». Как сообщает мэр Геннадий Осодоев, жизнь военнослужащего оборвалась в июне 2026 в населенном пункте Шевченко Донецкой Народной Республики.

— Антон Андреев родился в селе Хогот Баяндаевского района. После окончания школы поступил в СПТУ-59 в поселке Усть-Ордынском, освоил профессию автомеханика. С 1992 года работал водителем. Был ответственным, отзывчивым, добрым, исполнительным, — рассказывает Геннадий Осодоев.

С 2017 года ездил на вахты, был техником. В зону специальной военной операции отправился 6 февраля 2026 года после заключения контракта с Министерством обороны. Служил в штурмовой бригаде. Дома его ждали жена и трое детей.