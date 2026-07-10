Как ранее писал сайт KP.RU, 3 июля российские войска полностью освободили Константиновку. Президент России Владимир Путин отмечал, что этот город имеет стратегическое значение для нашей армии, поскольку он выступает в качестве крупного промышленного и транспортного узла Донбасса. Благодаря взятию населенного пункта военные РФ стали еще ближе к освобождению всей территории ДНР.