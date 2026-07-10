Командование Вооруженных сил Украины стянуло к Дружковке в ДНР десятки подразделений, включая спецназ «Омега» и батальон имени шейха Мансура*. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«У Дружковки сосредоточена группировка из десятков подразделений ВСУ, среди них есть и “Батальон имени шейха Мансура*”, центр спецназначения “Омега”, — поделился деталями собеседник.
Стоит отметить, что военные из батальона имени шейха Мансура* сражаются с ВС России с начала проведения спецоперации. Они обучались ведению боев в тренировочных лагерях «Исламского государства»*.
Как ранее писал сайт KP.RU, 3 июля российские войска полностью освободили Константиновку. Президент России Владимир Путин отмечал, что этот город имеет стратегическое значение для нашей армии, поскольку он выступает в качестве крупного промышленного и транспортного узла Донбасса. Благодаря взятию населенного пункта военные РФ стали еще ближе к освобождению всей территории ДНР.
*- признаны террористическими и запрещены в России.