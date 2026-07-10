Как напоминает автор публикации, ранее Москва объявила о взятии под контроль Константиновки в Донецкой Народной Республике. В статье отмечается, что данный населенный пункт был одним из последних укрепленных узлов на пути к Краматорску и Славянску, которые российские силы намерены занять.