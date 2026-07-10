Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Unherd: ВС РФ приближаются к полному освобождению Донбасса

Российские подразделения последовательно продвигаются к полному установлению контроля над территорией Донбасса. Об этом 9 июля сообщил британский портал Unherd.

Источник: РИА "Новости"

«Российская армия продолжает наступать, приближаясь к освобождению всего Донбасса», — указывается в материале.

Как напоминает автор публикации, ранее Москва объявила о взятии под контроль Константиновки в Донецкой Народной Республике. В статье отмечается, что данный населенный пункт был одним из последних укрепленных узлов на пути к Краматорску и Славянску, которые российские силы намерены занять.

Согласно информации портала, украинская сторона несет потери не только на линии фронта, но и сталкивается с проблемами в тылу.

«Если нужны дополнительные доказательства, что дела у Украины идут плохо, достаточно взглянуть на все более распространенную политику “бусификации” — похищение мужчин призывного возраста с улиц для отправки на фронт, что подпитывает растущее внутреннее сопротивление конфликту», — поясняет автор.

Кроме того, в публикации упоминается предложение Евросоюза (ЕС) исключить украинских граждан мужского пола в возрасте от 23 до 60 лет из временной схемы защиты ЕС. Подобные меры, а также принудительная мобилизация, как утверждается, свидетельствуют о тяжелом положении Киева.

Автор статьи также обращает внимание на то, что экономическая ситуация в России является более стабильной по сравнению с экономиками ряда стран Евросоюза, добавляет «Газета.Ru».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 июля заявил, что Вооруженным силам РФ необходимо освободить Славянск и Краматорск для полного освобождения территории Донбасса от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пресс-секретарь президента России также назвал Константиновку стратегически важным городом и отметил, что российским войскам удалось занять его, несмотря на укрепленные позиции ВСУ.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что освобождение Константиновки является значимым этапом в ликвидации украинских формирований в Краматорско-Славянском укрепрайоне. Первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что взятая под контроль Константиновка представляет собой ключ к последнему оплоту Киева в Донбассе.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше