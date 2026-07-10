«Российская армия продолжает наступать, приближаясь к освобождению всего Донбасса», — указывается в материале.
Как напоминает автор публикации, ранее Москва объявила о взятии под контроль Константиновки в Донецкой Народной Республике. В статье отмечается, что данный населенный пункт был одним из последних укрепленных узлов на пути к Краматорску и Славянску, которые российские силы намерены занять.
Согласно информации портала, украинская сторона несет потери не только на линии фронта, но и сталкивается с проблемами в тылу.
«Если нужны дополнительные доказательства, что дела у Украины идут плохо, достаточно взглянуть на все более распространенную политику “бусификации” — похищение мужчин призывного возраста с улиц для отправки на фронт, что подпитывает растущее внутреннее сопротивление конфликту», — поясняет автор.
Автор статьи также обращает внимание на то, что экономическая ситуация в России является более стабильной по сравнению с экономиками ряда стран Евросоюза, добавляет «Газета.Ru».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 июля заявил, что Вооруженным силам РФ необходимо освободить Славянск и Краматорск для полного освобождения территории Донбасса от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пресс-секретарь президента России также назвал Константиновку стратегически важным городом и отметил, что российским войскам удалось занять его, несмотря на укрепленные позиции ВСУ.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что освобождение Константиновки является значимым этапом в ликвидации украинских формирований в Краматорско-Славянском укрепрайоне. Первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что взятая под контроль Константиновка представляет собой ключ к последнему оплоту Киева в Донбассе.