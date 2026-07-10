«Боевой опыт тоже помогает!». Как участники СВО налаживают жизнь в Крыму

В разные районы полуострова направлены выпускники региональной кадровой программы «Герои Крыма». Из того самого «золотого резерва», сформированного из участников СВО. Все свои навыки, полученные во время обучения и опыт, привезенный из зоны боевых действий, они используют для того, чтобы наладить жизнь в разных уголках республики. Помогают организовать подачу воды, электричества, доставку медикаментов. Подробнее — в нашем материале.
«Камера хранения» для лекарств: как хранят медикаменты в условиях ЧС.
Красногвардейский район — один из самых больших по площади в Крыму, всего 84 населенных пункта. И все они сейчас получают электричество по очереди и ненадолго.
«Сейчас более-менее выровнялась ситуация с водой, смогли организовать ее почасовую подачу, — рассказал “АиФ-Крым” участник СВО и выпускник кадровой программы Крыма Сергей Каменев. — Получают ее села и поселки в веерном режиме. Куда надо — доставляют водовозы. Есть у нас места, где жители пользуются баллонным газом, и люди беспокоятся относительно заправки баллонов. Ищем возможность подвозить газ и заполнять баллоны, работаем над этим. Сейчас организуем пункты, где люди могут зарядить телефоны, позвонить, получить доступ к сети интернет. Вместе с главой администрации Красногвардейского района Василием Грабованом организовали пункты по размещению лекарств».
Дело в том, что немало препаратов требуют строгого температурного режима, и в обычных условиях для их хранения достаточно холодильника. А если подолгу нет электричества, и холодильные камеры свою роль по сбережению лекарств уже выполнить не могут? Поэтому в каждом селе и поселке, в общественных зданиях — от почты до библиотеки — теперь есть работающие от генераторов холодильники. Каждый может прийти, сдать на хранение свои лекарства и потом, предъявив паспорт, забрать те, что требуются.
«Мне повезло работать здесь, команда главы очень сильная, все трудятся фактически в круглосуточном режиме, всегда на связи, — поделился Сергей Каменев. — Кстати, в районе много бывших военных-отставников, которые когда-то здесь служили, а потом остались жить. И это очень способствует поддержанию правильного настроения: да, отключения света никого не могут радовать, но люди правильно понимают ситуацию».
«Правильно» — это когда каждый понимает меру своей ответственности и делает все, что от него зависит. Сергей видел, как женщина — председатель одного из сельсоветов, глубокой ночью сопровождала водовозку в свое село: ей важно было, чтобы утром жители каждого дома получили воду.
Каждый полученный запрос, пояснил Сергей, сразу прорабатывается. Кого-то надо, например, довезти до больницы — потому, что требуется обязательная процедура вроде гемодиализа, или возникла надобность в помощи специалистов. С медучреждением связываются, больного довозят и встречают на месте.
А вот чего нет, так это конфликтов. Соседи поддерживают друг друга, родственники готовы помогать. Проблема с топливом не позволяет заботиться о тех, кто живет далеко друг от друга. Но находящиеся рядом, в пешей или велосипедной доступности, всегда откликаются.
Дизель-генераторы и топливо: как решают проблему отключений света в Черноморском районе.
В Черноморском районе сейчас находится ветеран СВО, председатель Мирновского сельсовета Симферопольского района Дмитрий Дольников. По его словам, самой большой проблемой здесь было то, что власти не всегда доводили до народа правдивую информацию. Не разговаривали, не объясняли. А район, между прочим, без электроэнергии находился несколько дней. Сейчас живет, как и остальные, с веерными отключениями. Но ситуация все-таки выправляется!
«А люди на контакт идут, и они рады, когда их слышат и помогают, — рассказал Дмитрий Дольников. — Есть, конечно, единицы, которые не принимают любую правду, любой аргумент и любое решение. Для них всегда все неправильно. Но и этот процент мы людей победим и убедим!».
Кто легче переживает отсутствие света и воды: жители многоэтажек или частных домов? В некоторых селах и, конечно, райцентре, такая застройка часто соседствует. С одной стороны, владельцы домов тревожатся из-за огородов, скотины, переживают за свое хозяйство. С другой стороны, если нет электричества или закончился газ в баллоне, они могут на собственном подворье, на костре, хотя бы еду приготовить. А вот обитатель квартиры такой возможности лишен. Но все-таки — все в одной лодке, в одинаковом положении.
«В Черноморском районе мне понравились два села, там жители не стали ждать, когда кто-то придет и все наладит, а принялись действовать, — описал ситуацию Дмитрий Дольников. — Сами привезли дизель-генераторы, собрали топливо — у кого сколько было, и смогли обеспечить свет там, где это было необходимо. Проявили инициативу и в отношении к пенсионерам и инвалидам: к ним приходят волонтеры, доставляют продукты, уход обеспечивают. В двух селах и самом райцентре я это лично видел».
Интересно, что помимо «животрепещущих», для всех одинаковых вопросов, жители района не упускали возможности сообщить о давно не решаемых. Например, просили поменять водонапорные башни, которые отжили свое и «отпускают» воду со ржавчиной. Или приструнить некоторых представителей бизнеса, которые захватили землю: разобраться бы, насколько законно… Просили навести порядок на АЗС, чтобы не занимали с раннего утра очереди одни и те же люди, получая бензин ежедневно, а другие свои 20 литров раз в неделю не могли заправить. Тут же нашли решение, сообщил Дмитрий Дольников: формировать очередь, записывая номера машины. Если автомобиль приезжает раз в несколько дней — заправят, если чаще — не допускают к заправке.
Кто еще удивил, так это владельцы магазинов. Пока в больших городах вроде Симферополя, Ялты, Алушты, Евпатории в торговых точках цены подросли на 30−50% — и ведь покупателю нечем парировать аргумент о трудностях логистики и дефиците топлива! — в селах все иначе. Здесь часто нет возможности пойти в другой магазин, если не устраивает цена в этом. Но владельцы… держат минимальные наценки, не желая наживаться на общей беде. Они еще покупают топливо для генераторов, позволяют тянуть удлинители к водяным скважинам, чтобы запустить насосы. И пускают всех, кому надо зарядить телефоны.
А опыт, полученный в зоне боевых действий, ветерану СВО помогает в общении с людьми. Слова от человека, которые не дни и недели, а годы провел под обстрелами, в условиях, где электричество и вода бывают нечасто, весят много. Это очень важно: донести, что ситуация не критична, не допустить паники и неправдивых слухов. А те порой вырастают действительно на пустом месте. Дмитрий вспомнил, как в его родном поселке, в Симферопольском районе, как-то упал вражеский дрон. На пустой участок. Но тут же поползли слухи о жертвах. Поэтому повторяет Дмитрий, информацию нужно брать из проверенных источников.
Поддерживают и выручают: ситуация в районах Северного Крыма.
Кирилл Корнийчук служил в штурмовом батальоне Крым, провел на передовой три с половиной года. Работал в Белогорске, Саках. А сейчас находится на севере полуострова — Армянск с ближайшими селами, Красноперекопск и район. Там обстановка сложная. Но делается все, чтобы жизнь налаживалась. Вода, пусть и по часам, есть. Где-то ее подвозят — в цистернах или даже бутилированную. Пластиковые емкости разносят по адресам — не все могут за ними прийти и, тем более, приехать.
«По всем вопросам, с которыми к нам обращаются, работаем: чтобы в аптеках, даже в отдаленных селах, были лекарства, пункты подзарядки телефонов — хотя бы минимум 3−4 часа в сутки связь была, чтобы продовольственные полки не пустовали, — перечисляет Кирилл Корнийчук. — Сейчас остро встал вопрос по выплатам пострадавшим в результате ЧС. Есть уже доступ к порталу Госуслуги, где их можно оформить. Также, по распоряжению главы Крыма, печатается нужное количество заявлений — чтобы людям облегчить жизнь: им останется вписать в печатную форму свои данные. Я контролирую работу депутатского корпуса, подгоняю где-то, подбадриваю, но все, в целом, работают на максимуме, на пределе».
На каждое обращение реагируют, если надо — выезжают на место: смотрят, проверяют. Немало необоснованных обращений — все-таки есть люди, которые считают, что им тяжелей всего, даже если остальные находятся в точно таком положении. С другой стороны, отметил Кирилл Корнийчук, налицо желание помогать друг другу. Предприниматели запускают генераторы, дают возможность подзарядить гаджеты, воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Односельчане носят своим пожилым соседям воду и еду, соцработники продолжают посещать своих подопечных.
«Мы точно не обошлись бы без взаимовыручки наших граждан, которые молодцы, и врагу нас не сломить, — уверен ветеран СВО. — И настроение у людей хорошее, они начали друг с другом общаться. Всегда во всем нужно искать свои плюсы: теперь они выходят на улицу, дети меньше проводят времени в интернете, больше стало общения, прогулок, нахождения на свежем воздухе. Конечно, повод для этого не тот, которому можно радоваться, вот это единение дает силы и оптимизм. Я, находясь в городах и районах Северного Крыма, живу в тех же условиях, что и остальные. Специально даже в гостинице верхние этажи снимаю, чтобы проверят: доходит ли сюда вода?».
Она сейчас все-таки есть, хоть и не круглосуточно. И жителей сел просят не тратить ее на полив. Ведь были уже в Крыму времена — хотя бы 2020-й засушливый год, когда пришлось отказаться от поливов огородов, чтобы ресурса хватило всем. И сейчас ситуация похожая. Предприниматели Северного Крыма тоже приняли самое активное участие в водоснабжении. Они привозят топливо тем жителям, у которых на участках есть скважины — а те делятся водой с односельчанами.
Теперь самое главное — стабильная подача электричества. Но его вот так, по взмаху руки, не восстановишь. Нужно потерпеть, подождать — и все будет. «А крымчан просим не распространять недостоверную информацию, доверять лишь проверенным источникам, и не делиться подробностями о том, где и какие работы идут, — добавил Кирилл Корнийчук. — Не нужно противнику знать, где и что восстановлено».