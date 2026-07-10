«Боевой опыт тоже помогает!». Как участники СВО налаживают жизнь в Крыму

«Мы точно не обошлись бы без взаимовыручки наших граждан, которые молодцы, и врагу нас не сломить, — уверен ветеран СВО. — И настроение у людей хорошее, они начали друг с другом общаться. Всегда во всем нужно искать свои плюсы: теперь они выходят на улицу, дети меньше проводят времени в интернете, больше стало общения, прогулок, нахождения на свежем воздухе. Конечно, повод для этого не тот, которому можно радоваться, вот это единение дает силы и оптимизм. Я, находясь в городах и районах Северного Крыма, живу в тех же условиях, что и остальные. Специально даже в гостинице верхние этажи снимаю, чтобы проверят: доходит ли сюда вода?».