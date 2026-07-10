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ВС РФ уничтожили группу наемников при освобождении Васильевки в ДНР

При освобождении населенного пункта Васильевка в ДНР псковские десантники уничтожили группу иностранных наемников. По словам командира штурмового взвода Михаила Князькина, иностранцы пытались отступить, но были ликвидированы расчетами FPV-дронов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Псковские десантники 76-й гвардейской дивизии ВДВ ликвидировали группу иностранных наемников в ходе освобождения населенного пункта Васильевка в Донецкой Народной Республике. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал командир штурмового взвода 237-го полка Михаил Князькин.

По словам военного, противник пытался организовать оборону, рассредоточив личный состав по домам небольшими группами по два-три человека. Основную часть гарнизона составляли украинские военные, однако российские бойцы также выявили присутствие наемников из Польши и стран Латинской Америки.

При продвижении российских штурмовых подразделений иностранные бойцы предприняли попытку отступить, но были обнаружены и нейтрализованы. Ключевую роль в ликвидации отступающего противника сыграли расчеты FPV-дронов, которые оперативно настигали и поражали цели.