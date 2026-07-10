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Над Севастополем сбили два БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

По словам губернатора Севастополя, сейчас военные в городе отражают атаку ВСУ: работают авиация, противовоздушная оборона и мобильные огневые группы. Беспилотные летательные аппараты были сбиты в районе Северной стороны.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — говорится в сообщении.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителям и гостям территории необходимо укрыться в защищенных местах и не поддаваться панике.

Согласно информации Министерства обороны России, в период с 20:00 9 июля до 07:00 10 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа. БПЛА были перехвачены и сбиты над территориями Краснодарского края, Крыма, над акваторией Азовского моря, а также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, над Московским регионом.

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