Над Севастополем сбили два БПЛА

Согласно информации Министерства обороны России, в период с 20:00 9 июля до 07:00 10 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа. БПЛА были перехвачены и сбиты над территориями Краснодарского края, Крыма, над акваторией Азовского моря, а также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, над Московским регионом.