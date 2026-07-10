Reuters оценил антидроновую систему «Волна Купол Гарант»

Агентство со ссылкой на командиров и операторов дронов ВСУ пишет, что методы России для защиты от атак средней дальности варьируются от маскировки грузов до использования мощных систем электронного подавления для блокирования сигналов, используемых для управления дронами.
По их словам, Россия установила новые РЭБ-устройства для создания помех вблизи городов и военных объектов. Несмотря на то что системы Starlink, которыми управляет SpaceX Илона Маска, в значительной степени защищены от помех, российские комплексы могут нарушать их работу.
Сергей Бескрестнов, советник Министерства обороны Украины, подтвердил, что Россия развертывает систему постановки помех под названием «Волна Купол Гарант».
Роб Ли, старший научный сотрудник американского Института внешнеполитических исследований, считает, что украинские удары средней дальности стали «самым важным событием» на поле боя с начала года, но Москва, по его словам, добилась успехов в противодействии им.
«Если Россия увеличит производство “глушилок”, это может затруднить проведение украинской кампании по нанесению ударов средней дальности», — сказал он.
Кампания ВСУ не остановила сокрушительные удары России по Украине, добавляет Reuters.