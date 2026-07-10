«В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск “Север” взят под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области. В результате решительных действий подразделений группировки войск “Запад” установлен контроль над населенными пунктами Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина и Шийковка Харьковской области. На прошедшей неделе подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики. Решительными действиями подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики», — сказали там.