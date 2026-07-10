В Прикамье простились с погибшим два года назад участником СВО

Ильгиз Шаяхметов родился 30 марта 1971 года в деревне Яган Частинского района. Его воспитала дружная многодетная семья, родители трудились в колхозе им. Куйбышева. После окончания Меркушинской школы он прошел срочную службу и вернулся домой. Работал колхозе, затем в разных сферах деятельности.