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В Прикамье простились с погибшим два года назад участником СВО

Ильгиз Шаяхметов погиб в возрасте 53 лет.

Источник: Комсомольская правда

Жители села Частые 10 июля с воинскими почестями проводили в последний путь погибшего в ходе СВО земляка. Шаяхметов Ильгиз Шамильевич погиб на передовой при исполнении воинского долга. Его тело предали родной земле спустя два года после гибели.

Ильгиз Шаяхметов родился 30 марта 1971 года в деревне Яган Частинского района. Его воспитала дружная многодетная семья, родители трудились в колхозе им. Куйбышева. После окончания Меркушинской школы он прошел срочную службу и вернулся домой. Работал колхозе, затем в разных сферах деятельности.

Ильгиз Шамильевич в 2024 году принял решение о подписании контракта с Минобороны РФ для участия в СВО. Погиб 30 мая 2024 года.

Администрация и дума Частинского муниципального округа выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибшего земляка.