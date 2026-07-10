Военкор Лисицын оценил роль реактивных дронов «Герань-4» в ударах по Украине

Военкор также отметил роль специалистов, стоящих за созданием «Герани-4». «Когда мы говорим “Герань-4”, зритель видит машину: корпус, крылья, реактивный двигатель, боевую часть. А я вижу людей — наших инженеров, конструкторов, рабочих, разведчиков, расчёты, тех, кто находит цель, тех, кто прокладывает маршрут, тех, кто готовит машину к запуску. Большинство их имён мы не знаем и ещё долго, наверное, не узнаем. Но их работу мы видим каждый день», — подчеркнул Лисицын.