Военкор Лисицын оценил роль реактивных дронов «Герань-4» в ударах по Украине

Россия начала применять новые реактивные беспилотники «Герань-4» и перешла к системной работе по уничтожению производственно-логистической цепочки противника в ответ на удары Киева по российской территории. Об этом в своем авторском блоге на платформе Rutube рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.
По словам военкора, появление на фронте реактивной версии дрона стало серьезным вызовом для украинской ПВО. В отличие от предыдущих моделей, новый аппарат оснащен реактивным двигателем и усиленной боевой частью.
«У реактивной “Герани-4” другая философия. Главный враг украинского ПВО здесь не только сама машина, главный враг — это время. По открытым данным, скорость может достигать 500 км/ч. Летит быстрее, времени на принятие решения меньше, а последствия встречи могут быть намного серьезнее», — пояснил Лисицын.
Военкор подчеркнул, что применение новых дронов — это часть системной работы. По его мнению, Россия не должна отвечать «зеркально» или обмениваться ударами «один к одному». Задача заключается в том, чтобы полностью лишить противника возможности готовить новые атаки.
«Задача не в том, чтобы поменяться ударами один к одному. Задача в том, чтобы после нашего ответа следующий удар украинский было значительно сложнее подготовить. Ударили по нашей топливной инфраструктуре — необходимо лишать топлива их военную машину. Бьют по нашей логистике — разбирают их логистику», — пояснил Лисицын.
В качестве примера он привел массированный удар в ночь на 6 июля. «По данным воздушных сил Украины, было применено 412 средств воздушного нападения — 68 ракет и 351 беспилотник различных типов», — отметил военкор. Среди пораженных объектов были предприятия, связанные с выпуском дронов, радиоэлектроникой, а также объекты топливно-энергетического комплекса.
Военкор также отметил роль специалистов, стоящих за созданием «Герани-4». «Когда мы говорим “Герань-4”, зритель видит машину: корпус, крылья, реактивный двигатель, боевую часть. А я вижу людей — наших инженеров, конструкторов, рабочих, разведчиков, расчёты, тех, кто находит цель, тех, кто прокладывает маршрут, тех, кто готовит машину к запуску. Большинство их имён мы не знаем и ещё долго, наверное, не узнаем. Но их работу мы видим каждый день», — подчеркнул Лисицын.
В заключение военкор напомнил о недавнем заявлении Зеленского о «40 днях давления на Россию». «Вы объявляли срок давления? Хорошо. Только календарь работает теперь в обе стороны. И, судя по всему, наша “Герань-4” тоже умеет считать дни», — заключил Лисицын.