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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили 144 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.

Попытки воздушных атак отражали 12 часов подряд — с 8 утра до 20:00 пятницы.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Днем 10 июля в Севастополе включали сирены воздушной тревоги. В это время над Северной стороной города военные сбили два БПЛА.

Беспилотники ВСУ в пятницу атаковали Ростовскую область, сбито более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога. В городе введен локальный режим ЧС.

Утром сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников.

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