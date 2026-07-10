Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Попытки воздушных атак отражали 12 часов подряд — с 8 утра до 20:00 пятницы.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Беспилотники ВСУ в пятницу атаковали Ростовскую область, сбито более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога. В городе введен локальный режим ЧС.
Утром сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников.