Минобороны: Над регионами России сбиты 144 украинских БПЛА за день

Министерство обороны России сообщило 10 июля 2026 года, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 144 украинских беспилотника в небе над российскими регионами. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в ведомстве.
Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ предотвратила серию атак украинских спецслужб при поддержке Запада. Злоумышленники планировали удары беспилотниками по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности. В Ростовской области выявлен гражданин, которого планировали использовать для подрыва аэродрома «Ростов-Центральный».