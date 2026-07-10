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Минобороны: Над регионами России сбиты 144 украинских БПЛА за день

Минобороны РФ отчиталось о ликвидации почти 150 украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны России сообщило 10 июля 2026 года, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 144 украинских беспилотника в небе над российскими регионами. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

БПЛА противника уничтожены над: Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Также над Крымом, Краснодаром, Подмосковьем и Черным морем.

Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ предотвратила серию атак украинских спецслужб при поддержке Запада. Злоумышленники планировали удары беспилотниками по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности. В Ростовской области выявлен гражданин, которого планировали использовать для подрыва аэродрома «Ростов-Центральный».

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