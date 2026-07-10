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Обломки БПЛА вызвали пожар во дворе многоквартирного дома в Новороссийске

Обломки беспилотного летательного аппарата упали во дворе многоквартирного дома в Новороссийске, после чего произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экстренные и специальные службы.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в период с 8:00 до 20:00 мск 10 июля средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотника самолетного типа. Аппараты были сбиты в том числе над территориями Краснодарского края и Крыма.

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