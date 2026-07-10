Сальдо: в Херсонской области погибло более 500 человек

«Киевский режим наносит удары по населенным пунктам, дорогам, дворам, магазинам, больницам — по тем местам, где находятся обычные люди с детьми. В то же время мы все знаем, что дети должны жить, учиться, отдыхать — сейчас каникулы. К сожалению, сейчас практически никто не ходит даже на берег моря купаться, потому что есть опасения, что противник будет с помощью дронов и безэкипажных катеров выбрасывать мины на побережье», — добавил Сальдо.