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Сальдо: в Херсонской области погибло более 500 человек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с начала агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе погибли более 500 мирных жителей, включая 20 детей. Еще 3,7 тыс. человек получили ранения. Соответствующее заявление он сделал в ходе международной онлайн-встречи «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».

Источник: РИА "Новости"

«В результате агрессии ВСУ погибли уже 545 мирных жителей, 3,7 тыс. человек получили ранения. Среди погибших 20 детей и 109 [среди] раненых. Если бы это воспринималось где-то в другом регионе, никто бы, наверное, не поверил. Но мы все это видим наяву», — сказал Сальдо.

Глава региона отметил, что мирное население подвергается атакам со стороны украинских военных практически ежедневно. Он уточнил, что удары наносятся по населенным пунктам, дорогам, дворам, магазинам и больницам — местам, где находятся обычные люди с детьми.

«Киевский режим наносит удары по населенным пунктам, дорогам, дворам, магазинам, больницам — по тем местам, где находятся обычные люди с детьми. В то же время мы все знаем, что дети должны жить, учиться, отдыхать — сейчас каникулы. К сожалению, сейчас практически никто не ходит даже на берег моря купаться, потому что есть опасения, что противник будет с помощью дронов и безэкипажных катеров выбрасывать мины на побережье», — добавил Сальдо.

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